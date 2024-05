Liveblog: driehoek overlegt over vervolgstappen, ME en shovel verzamelen voor politiebureau

00.00 uur

Het is onduidelijk of en wanneer er door de politie ingegrepen gaat worden. De driehoek (burgemeester, politie en OM) is op dit moment bijeen op een politiebureau om te overleggen over vervolgstappen.

Eerder maakt de UvA bekend dat ze aangifte van huisvredebreuk zouden doen als de demonstranten niet uit eigen beweging zouden vertrekken, maar daar is een woordvoerder van de universiteit inmiddels op teruggekomen.