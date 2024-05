Negen varkens bestrijden invasieve Japanse Duizendknoop in Beverwijk

"Het schijnt zo te zijn dat mensen in een tuincentrum de Japanse Duizendknoop kochten. Na jaren van het verkopen van deze soort, is hij in de natuur terechtgekomen", zegt Jeroen Pennock van Landschap Noord-Holland. Sinds een aantal jaar wordt deze Oost-Aziatische plant niet meer verkocht. Hij is namelijk te invasief voor de Nederlandse plantensoorten. Pennock: "De plant komt uit Oost-Azië, waar ze natuurlijke vijanden hebben. Hier nemen ze echter alles over en overwoekeren ze alles." Gelukkig is er een handige manier om dit probleem op te lossen: een kudde varkens. Deze knorrende beesten lusten de Japanse Duizendknoop maar al te graag.

Nog lang niet alles

"De eerste negen varkens staan er al, en daar komen er nog vijftien bij", vervolgt Jeroen. Volgens Jeroen hebben de varkens nog lang niet alle duizendknopen opgegeten. Een groot deel van de Beverwijkse duinen en lunetten moet nog worden bestreden. "We kunnen het ook wegkoken, maar het gebied is te groot."

De cirkel rondmaken

De varkens blijven tot het einde van het jaar. Op dit moment wegen ze ongeveer 30 kilogram, maar tegen het einde van het jaar zal dat het driedubbele zijn. "Dan zullen ze naar de slachterij gaan. Ze komen van de Buitengewone Varkensboerderij, wat wil zeggen dat ze mogen wroeten en liggen waar ze maar willen. Dat kunnen ze hier perfect doen." Jeroen voegt eraan toe: "Een varken heeft gemiddeld gezien maar een kort leven in Nederland. Wij willen op deze manier ook de cirkel rond maken door ze een fijn leven te bieden."