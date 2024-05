Onbekende statementmaker hangt 'fiets te gast' doeken op bij Zeedijk: "Toeristen letten niet op"

Het doek hangt aan de Nieuwmarkt- en de Prins Hendrikkade-kant van de Zeedijk. "Ik ben als Amsterdammer gewend om door drukke straten heen te fietsen, dus om de toeristen heen", geeft een fietser aan. "Dat is wel te doen."

'Fietser of toerist'

Een aantal mensen op de Zeedijk wordt de stelling voorgelegd: fietser te gast of toerist te gast? "Dan zeg ik toerist te gast", aldus de fietser. "Het is toch een beetje onze straat, mijn straat ook." Al geeft een vrouw aan het anders te bekijken. "Of er nou staat toerist te gast of fiets te gast, je moet een beetje rekening houden met elkaar, dat is het toch?"

Enkele toeristen hebben, na enige uitleg over de betekenis, ook wel een eigen kijk op het doek. "Ik denk dat het een goed doek is", geeft een man aan. "Alle mensen die op de fiets zijn zullen zich realiseren dat het druk is hier. Ze zullen voorzichtig moeten zijn en afremmen." Een vrouw uit Londen geeft aan: "Ik kan zeggen dat de toeristen te gast zijn en fietsers zijn lokalen", legt ze uit. "Dus ik geef ze de ruimte, mensen op de fiets. Zeker als ze hier vandaan komen."