Hoornse veelpleger met dik strafblad voor zoveelste keer voor de rechter

Op 20 juni vorig jaar zou Van der V. met een mes achter zijn vriendin zijn aangerend toen hij frituurolie over haar gooide. Drie dagen later zou het weer zijn misgegaan. De man zou een vuurwapen op het hoofd hebben gericht en gezegd hebben: "Als jij aangifte doet, dan vermoord ik je, kankerhoer." Ook wordt hij verdacht van meerdere mishandelingen waarbij tegen het hoofd is geslagen, aan haren is getrokken en iemand bij de keel is gegrepen.

Veelpleger

De Horinees is een bekende van de politie. Met een imposante lijst aan veroordelingen voor vernielingen, bedreigingen, diefstal en mishandelingen. In 2018 werd hij al eens veroordeeld tot zo'n zeven maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en een taakstraf. In twee jaar tijd had hij zeker 16 misdrijven gepleegd.

Hij had telefoons uit een winkel gestolen, maar ook dure jassen en een pet. Slachtoffers werden geslagen en bedreigd. Tegen een treinconducteur zei hij: "Ik trek je kop van je romp als ik je nog een keer zie." En ook meerdere agenten moesten het verbaal ontgelden.

Speciale inrichting

De hoop was dat Sidney van der V. naast zijn straf met meerdere maatregelen weer op het rechte pad zou komen. Zo kwam hij onder toezicht van de reclassering, kreeg een begeleider en moest zich ook laten behandelen en afkicken van zijn problematische drugs- en alcoholgebruik.

Het hielp niet, zo bleek. Want uiteindelijk werd de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) toegewezen. Veelplegers die onveiligheid veroorzaken kunnen dan in een speciale inrichting worden geplaatst.

Week na vrijlating weer aangehouden

De beschuldigingen waar de Horinees nu voor terecht staat zijn van vorig jaar. Hij heeft nog steeds een voorwaardelijke straf voor een ander vergrijp open staan. Het was vandaag de derde tussentijdse zitting. Na de eerste werd hij nog vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke behandeling. Maar binnen een week overtrad hij de voorwaarden, waardoor hij weer werd gearresteerd en nog steeds vast zit.

Vanmorgen was hij er zelf niet bij. Waarom niet bleef onduidelijk. Zijn advocaat Chris Tuip wilde verder ook niet inhoudelijk ingaan op de beschuldigingen. Ook niet of zijn cliënt schuld bekent of niet. "Dat komt tijdens de inhoudelijke behandeling."

Al liet hij volgens het Noordhollands Dagblad tijdens een eerdere tussentijdse zitting, september vorig jaar, weten dat de verklaringen van de vrouw tegenstrijdigheden vertoonden ten opzichte van andere getuigen.

Van der V. zelf hoopte toen vooral op een nieuwe kans: "Ik hoop dat ik mijn traject kan doorzetten, en dat ik alles achter me kan laten." De rechtszaak gaat op 29 juli verder met opnieuw een tussentijdse zitting. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor 22 augustus.