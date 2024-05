Fietsers lopen in Haarlem grotere kans op bekeuring: handhavers mogen boetes geven

Haarlem is niet de eerste gemeente in de regio waar dit gebeurt. In Heemstede en Bloemendaal mogen handhavers al sinds begin dit jaar bekeuringen uitdelen aan fietsers en voetgangers.

Op de site van de gemeente Haarlem staat te lezen: "Het fietsverkeer neemt toe en het is belangrijk dat we ons allemaal zo veilig mogelijk kunnen bewegen door de stad. Daar horen verkeersregels bij. Iedereen weet dat je niet door rood licht mag lopen en fietsen. Dat je fietsverlichting op orde moet zijn. En dat je niet mag fietsen en bellen tegelijk."

De Fietsersbond reageert enthousiast op het besluit. Woordvoerder René Rood: "We zijn hier blij mee, want het vergroot de verkeersveiligheid. Als mensen weten dat ze een grote kans lopen om bekeurd te worden, zullen ze wellicht beter oppassen."