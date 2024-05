Tweehonderd aanhoudingen dankzij ruim 1500 anonieme tips over criminaliteit in de provincie

Meld Misdaad Anoniem is een alternatief voor mensen die het onder meer eng of spannend vinden om melding te doen van criminaliteit bij de politie. Bij het aantal tips in Noord-Holland - dus die ruim 1500 - zijn Amsterdam en Gooi & Vechtstreek echter niet meegerekend, die vallen onder een ander politiekorps. “Maar ook daar wordt genoeg getipt”, meldt Marc Janssen van het platform tegenover Bureau NH.

Het aantal meldingen afgelopen jaar neemt ten opzichte van dat jaar ervoor weer toe. In 2020 en 2021 werd veel gemeld, in 2022 was sprake van een licht dipje. Nu zit het aantal meldingen dus weer in een stijgende lijn.

Van drugs tot straatroof

Allerlei vormen van criminaliteit werden afgelopen jaar gemeld. "Van druggerelateerde criminaliteit - hennepteelt, de productie van synthetische drugs en drugshandel op straat - tot aan geweld, mishandeling en straatroven. Heel divers dus”, zegt Janssen.

Hij vertelt dat de anonimiteit op één staat, terwijl hij Bureau NH een rondleiding geeft in hun pand op een geheime locatie ergens in het midden van het land. Daaruit blijkt al hoe serieus ze hun taak nemen om de anonimiteit van de melder op welke manier dan ook te willen waarborgen.