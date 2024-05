Man (50) opgepakt na vondst dode vrouw in woning Nieuwendijk: "Bloed lag op straat"

Het lichaam van de 56-jarige vrouw werd zaterdagmiddag rond 17 uur in de woning ontdekt. De politie deed de hele avond onderzoek, vertelt een winkelier die er tegenover werkt. "We zijn geschokt dat het zo aan de overkant van onze winkel is gebeurd."

De politie ging de woning zaterdagmiddag binnen na een tip. Volgens een van de winkeliers lag er een bloedspoor op straat dat richting de voordeur van de woning ging. "Een aantal druppels, niet een hele plas of zo", vertelt ze. "En er lag ook bloed in hal van de woning."

Wie de vrouw is en wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. "Ik ken sowieso niemand die hier woont", aldus een van de winkeliers. "Er lopen constant mensen door de straat, dus we kunnen niet zien wie ergens naar binnen of buiten gaat."