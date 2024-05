AMC zoekt vrouwen die erotische films willen kijken: "We weten nog niet goed hoe de clitoris zwelt"

"Er zijn wel studies gedaan, maar onder een zeer kleine groep vrouwen," vertelt Stephanie Both. Vanuit het AMC doet de seksuoloog en psycholoog het onderzoek naar de zwelling van de clitoris. Doordat de huidige onderzoeken onder een kleine groep deelnemers is gedaan, is volgens Both nog niet exact bekend hoe de zwelling optreedt.

"Eigenlijk is het pas sinds de jaren 90 dat de anatomie goed in kaart is gebracht. We hebben nog heel weinig onderzoek naar hoe de clitoris zwelt. Net als bij een man een erectie ontstaat, zit er ook zwelweefsel in de clitoris," zo vertelt Both.