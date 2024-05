Organisatie zeer te spreken over 44ste Bevrijdingspop: ''Geluk met het weer''

De organisatie prijst de goede sfeer op het festivalterrein. Meer dan ooit leek het vieren van de vrijheid een thema onder de toeschouwers. Wellicht was het het gevolg van de interactie met de artiesten. Die gaven met hun vredesboodschap een extra lading aan hun optredens.

Anita de Hart, verantwoordelijk voor communicatie bij Bevrijdingspop: "We hadden de artiesten gevraagd extra aandacht te geven aan de vrijheidsboodschap. Dat maakte het nog nét iets mooier."

Wende, ambassadeur van de vrede, riep op tot het ondertekenen van een petitie voor de vrijlating van een een Saudische vrouwenrechtenactiviste. Danny Vera vroeg om verbinding. "We moeten ons niet laten verdelen door regeringsleiders", aldus de zanger van de hit Rollercoaster.

Drankomzet

Hoewel de eindafrekening nog niet bekend is, gaat de organisatie er vanuit dat door het mooie weer de bar-inkomsten aanzienlijk zullen zijn. Het gratis festival is deels afhankelijk van de drankomzet. Anita de Hart: "Het herdenkingsconcert de avond ervoor, dat wij ook organiseren, was kletsnat. En een dag later was het prachtig weer. We hebben echt geluk gehad."