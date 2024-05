Studenten UvA in tenten op grasveld bij Roeterseiland: "Gaza Solidariteitskamp"

Op het grasveld staan zeker op dit moment vijftien tenten. Het veld is verdeeld over verschillende vakken waar mensen hun tenten aan het opzetten zijn. Naast de tentjes op het grasveld hebben de studenten ook de bruggen gebarricadeerd met pallets. De politie is op het moment aanwezig bij de actie.

Op meerdere spandoeken hebben de studenten teksten geschreven zoals 'Gaza Solidariteitskamp' en 'staak het vuren nu, beëindig de bezetting'.

De actie volgt nadat op meerdere Amerikaanse universiteiten afgelopen week eenzelfde soort actie was gedaan. De studenten in Amerika eisen een staakt-het-vuren in Gaza en hebben felle kritiek op de regering van president Biden. De VS is de grootste bondgenoot en wapenleverancier van Israël. Ook de studenten bij de UvA hebben kritiek op de Nederlandse staat over de rol in het conflict.