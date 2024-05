Bijna dertig jaar celstraf geëist tegen opdrachtgever van vergismoord op Djordy Latumahina

Noureddine H. (43) is volgens het OM de man die in 2016 de opdracht gaf om drugscrimineel Gino M. te doden. De officier noemt het 'uitlokken' van de moord op Djordy. Waar de drugscrimineel het doelwit was op zaterdag 8 oktober 2016, pakte dit plan anders uit en ging het gruwelijk mis.

De onschuldige Djordy Latumahina, zijn vriendin en dochtertje zitten in hun auto in de parkeergarage onder hun woning aan het Koningin Wilhelminaplein. Djordy zit achter het stuur en is net weggereden. Op dat moment worden ze beschoten met een automatisch wapen. Djordy overlijdt direct door, zoals de officier van justitie het noemt, 'een kogelregen'. Zijn vriendin wordt ook geraakt en raakt zeer ernstig gewond. Het kindje wordt wonder boven wonder niet geraakt.

Djordy's vriendin heeft lang moeten revalideren. Ze is inmiddels goed hersteld, maar heeft wel blijvend letsel overgehouden aan de schietpartij. Ze kan haar rechterhand nog maar amper gebruiken, haar spieren zijn uitgevallen.

Later is gebleken dat Latumahina in eenzelfde auto reed en in hetzelfde complex woonde als het bedoelde slachtoffer. H. is volgens het OM dan ook schuldig aan de dood van Latumahina.

'Ik ben het niet'

Volgens het Openbaar Ministerie wordt uit gekraakte PGP-berichten duidelijk dat H. opdrachten gaf voor de moord Gino M.. Noureddine H. werd na het kraken van de berichten in mei van 2021 aangehouden. De rechtbank besloot in de zomer van vorig jaar dat er meer onderzoek nodig was naar de versleutelde berichten en stelde de inhoudelijke behandeling uit tot vandaag.

Er zijn meerdere chataccounts waaraan de naam van H. wordt gekoppeld, dat is af te leiden uit onder andere taalgebruik en manier van praten; zo zou hij bepaalde taalfouten meermaals maken. Eerder ontkende H. telkens dat hij de berichten die zijn gekraakt heeft geschreven. "Ik ben onschuldig, ik hoor hier niet thuis, ik hoor bij mijn kinderen thuis", zei hij eerder. Maar volgens het OM gaf hij de 'go' voor de moord op Gino M. en heeft hij geld betaald aan de mannen die eerder zijn veroordeeld voor de moord op Djordy.