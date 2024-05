Bewoners bundelen krachten voor behoud verwilderde hoekje in geliefde Vijfhoek

Op het eerste oog is het een beetje moeilijk te bevatten waarom veel Vijfhoekers zich zo druk maken over het verwilderde hoekje in de binnenstad. Iedereen die wel eens fietst of wandelt over deze autoluwe straat met veel winkels, ziet hier eerst de chaos. Het staat er altijd vol met dwars geparkeerde fietsen en er ligt vaak veel vuilnis náást de container in plaats van erin.

Liefde voor groen

Maar het hoekje heeft een plek veroverd in de harten van de Vijfhoekers. En dat komt vooral door het groen dat boven en om een muur heen is gewoekerd. De twee bomen die er per ongeluk zijn gegroeid, zijn al helemaal heilig voor de buurt.

Die liefde voor groen is ook terug te zien in de rest van de wijk. In de nauwe straatjes staan voor bijna alle arbeidershuisjes veel potten met planten. En elke boom die toch ontluikt, wordt gekoesterd. Want een achtertuin is er in dit oudste deel van de historische binnenstad vaak niet.

