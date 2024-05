Auto rijdt Uithoornse lantaarnpaal omver, inzittenden laten voertuig achter

Een verongelukte rode Mazda zonder bestuurder, dat troffen agenten vroeg op de avond aan langs de Polderweg in Aalsmeer. "We kregen een melding dat een voertuig tegen een lantaarnpaal was geknald, maar eenmaal ter plaatse werd er niemand aangetroffen", vertelt een politiewoordvoerder.

De inzittenden van de auto hadden het ongeluk niet zelf gemeld, maar de knal was niet onopgemerkt voorbijgegaan voor buurtbewoners. Omstanders hadden twee mannen naar de Dwerggans zien lopen, een straat een paar honderd meter verderop, in de richting van waaruit de auto was gekomen.

Gewonde naar ziekenhuis

Daar trof de politie de inzittenden van de auto aan, zegt de woordvoerder: "De twee mannen bevonden zich in een van de huizen in de straat. Een van hen was ook gewond, dusdanig dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd." Hoe zwaar de man gewond was is niet precies duidelijk, wel was hij aanspreekbaar en in staat om van de plaats van het ongeval naar het huis te lopen.

De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Er is een alcoholtest afgenomen, wat gebruikelijk is bij verkeersongelukken, maar over de uitslag van die test zegt de politie verder niets.

Over de identiteit van de twee mannen doet de politie geen verdere uitspraken. Op foto's is te zien dat de Mazda vermoedelijk een Pools kenteken heeft.