Buurtbewoners De Koog rijden kraan klem tijdens kapwerkzaamheden in broedseizoen

"De indruk wordt nu gewekt dat er een boomsingel wordt gekapt. Dat is niet het geval", aldus de gemeente. "Het gaat om de buitenkant van de singel direct langs de weg, tot maximaal 1,75 meter uit de weg. Daar zaten ook wat grotere stammen tussen, maar wel direct tegen de weg aan."

Na de start van de werkzaamheden heeft Weijers meteen een brief met bezwaren afgegeven in het gemeentehuis én een gesprek gehad met één van de medewerkers. "Dat liep eigenlijk op niets uit." Er zit volgens haar niets anders op dan een gang naar de rechter.

Machteloos

"We voelden ons zo machteloos dat we besloten hebben om de kraan klem te zetten", zegt ze. "We beriepen ons op het demonstratierecht en hebben ook meteen de politie op de hoogte gesteld." De politie heeft daarop contact gehad met de officier van justitie en de gemeente. Inmiddels is besloten om de werkzaamheden tijdelijk te stoppen. De gemeente wacht nu af tot de voorzieningenrechter uitspraak doet.

"We hebben ook een verzoek ingediend bij de voorzieningenrechter. Hij belde mij de dag erop meteen terug." De buurt heeft tot woensdag de tijd om de vergunningen voor de kapwerkzaamheden te overleggen. Zonder vergunningen is er ook geen rechtszaak.

Stukken boven water

Weijers heeft bij juridische zaken van de gemeente een verzoek ingediend om alle stukken boven water te krijgen. Volgens haar staat op de gemeentelijke website dat je vanaf maart niet mag snoeien of bomen kappen in verband met het broedseizoen. "Ik wil graag het hele dossier hebben vanaf de eerste plannen tot nu. Maar die heb ik tot dusver nog niet ontvangen. We willen aantonen dat dit niet noodzakelijk is en dat het verkeerd is gepland."

Als er geen stukken zijn, moeten de buurtbewoners een advocaat in de arm nemen en naar de civiele rechter. "Dan is dit werk natuurlijk allang achter de rug. Maar we blijven strijdbaar."