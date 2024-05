Gooise burgemeesters voelen niets voor regionaal vuurwerkverbod: "Alleen landelijk verbod helpt"

Burgemeester Meijer van Huizen heeft de afgelopen tijd bij de andere Gooise burgemeesters gepolst of ze samen willen werken aan een regionaal verbod. Dat gebeurde op voorspraak van de Huizer gemeenteraad dat zo'n verbod graag ziet.

Het antwoord is klip-en-klaar nee, zo blijkt uit een brief van de Huizer burgemeester aan de gemeenteraad.

"De meeste collega’s voelen niets voor een lokaal of districtelijk verbod. Een landelijk verbod is het enige wat kan gaan helpen, inclusief dan ook een verbod om vuurwerk in je bezit te hebben. Anders blijft het dweilen met de kraan open. En zoals u weet is het nog niet zover", meldt Meijer. Het Huizer gemeentebestuur gaat er ook geen tijd meer in investeren.

Tumultueus

De reden dat de gemeenteraad de burgemeester heeft gevraagd om te kijken of er regionaal wat gedaan kan worden aan vuurwerkoverlast is de tumultueus verlopen jaarwisseling bij het Huizer winkelcentrum De Kostmand. Afgelopen keer was het daar opnieuw raak.

Een grote groep jongeren was daar verantwoordelijk voor diverse vernielingen en gooide vuurwerk naar politieagenten. Uiteindelijk moest de mobiele eenheid eraan te pas komen, waarna de gemoederen snel bedaarden.