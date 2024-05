Hilversum herdenkt lokale slachtoffers van Holocaust, ook om signaal af te geven

In de ogen van Gerard Klein, voorzitter van van de Hilversumse Joodse gemeenschap, is hiermee 'de cirkel weer rond.' Bij sommige gasten in de kleine witte zaal van het gebouw is de emotie van de gezichten af te lezen.

Jom Hasjoa

Bij het zetten van de krabbels blijft het niet. Het is namelijk ook de dag waarop de slachtoffers van de Holocaust worden herdacht, Jom Hasjoa. Het is de eerste keer dat de gemeente Hilversum officieel betrokken is bij de herdenking. Het is de bedoeling dat dit ook jaarlijks gaat gebeuren.

"Als een dominee op een begraafplaats komt en lege plekken ziet, juicht hij. Ik huil", stelt Opperrabbijn Binyomin Jacobs wanneer hij na de kranslegging het woord neemt. De joodse begraafplaats van Hilversum kent veel van deze lege plekken. "Het zijn namen van die mensen die in het duistere gat van de vergetelheid zijn geraakt."

Na een gepassioneerde en vurige toespraak over het 'niet mogen wegkijken' volgt het Jizkor-gebed, waarna de herdenking met twee minuten stilte wordt afgesloten.