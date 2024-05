Grote groep jongeren relt met politie in Heerhugowaard: "Agenten werden uitgelachen"

Een omwonende van het Raadhuisplein, wiens naam bij de redactie bekend is, doet zijn verhaal over wat er gisteravond is gebeurd na het Bevrijdingsfeest. "Het gedoe begon rond een uur of acht. Het was een flinke groep jongeren, ik schat allemaal zo rond de 17 of 18 jaar. Ze stonden allemaal aan de zijkant van het plein, bij de supermarkt."

Later op de avond gaat het pas echt mis, vertelt de bewoner. "Wij lagen al in bed en rond half elf hoorden we gegil. Toen we naar buiten keken, zagen we dezelfde groep van het plein afrennen richting de Middenweg." De groep was van behoorlijke proporties, zegt hij. "Ik denk dat het wel richting de tachtig of honderd man ging. De politie zat achter ze aan met een man of twintig en honden."