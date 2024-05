Boer rijdt tractor in de sloot, loopt zelf alvast naar huis voor droge overall

Twee voorbijgangers zagen de trekker rond kwart over negen vanochtend op zijn kant liggen in de sloot aan de Tjallewallerweg in Schagen en belden de politie. Omdat er mogelijk iemand gewond is geraakt werd er ook een traumahelikopter en een duikteam opgeroepen. Eenmaal ter plaatse, bleek er niemand meer bij de tractor aanwezig.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De boer is na het ongeluk in ieder geval zelf naar huis gelopen 'om een droge overall aan te trekken'. Momenteel is de boer zelf bezig om de tractor te bergen, laat een woordvoerder van de politie weten.