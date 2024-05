Zon, zon, en nog meer zon: heerlijk Hemelvaartsweekend voor de boeg

Ook vandaag is het buiten de deur al prima toeven. De zon is flink aanwezig, al trekt er 's middags wel wat bewolking over de provincie, vertelt NH-weerman Jan Visser. Het blijft droog en het wordt zo'n 17, 18 graden. Morgen is hetzelfde weerbeeld te zien, al is de temperatuur met 15 à 16 graden iets lager.

Op de woensdag kan er nog een enkel buitje vallen, maar dat stelt volgens de weerman allemaal niet zo veel voor. Daarna gaat de temperatuur stijgen: op donderdag, Hemelvaartsdag, wordt het 18 graden, vrijdag maximaal 19 graden en in het weekend 20 tot 21 graden. Al die dagen is het droog en zonnig.

Tot slot heeft Visser nog een advies voor mensen die willen gaan genieten van de zon. "Goed insmeren met zonnebrand."