Vrouw zwaargewond na aanrijding op fiets in Schagen, bestuurder bestelbus aangehouden

Het ongeluk gebeurde rond 06.45 uur vanochtend. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Wel is duidelijk dat het een behoorlijke klap was. Op foto's is te zien dat de fiets is gebroken en dat er een enorme barst in de voorruit van de bestelbus zit.

De fietser raakte zwaargewond bij het ongeval en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, aldus een woordvoerder van de politie. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Het is nog niet duidelijk of het hierbij om drank of drugs gaat. Op het politiebureau volgen er meer tests.

De Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek op de plaats van het ongeluk.