Tussen kunst of niets: bekende Gooiers maken kunst om te veilen voor goed doel

Expositie en veiling

Van 4 tot en met 12 mei zijn de werken nog te bewonderen in de Blaercom in Blaricum. Van 16 tot en met 29 mei is de expositie te zien in het gemeentehuis van Huizen.

Op 29 mei is de veiling in de raadszaal van het gemeentehuis in Huizen. Vanwege beperkte ruimte en tijd is het nodig om je van tevoren aan te melden. Je kunt zelf ook alvast online een kijkje nemen of een bod uitbrengen.