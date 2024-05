Veel rook bij nachtelijke brand in bedrijfspand Zaandam

De eerste meldingen van de brand kwamen om 2.30 uur vannacht binnen bij de brandweer. Er was brand ontstaan in de meterkast van het bedrijfspand en daarna overgeslagen naar het plafond, laat de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weten. Omdat er veel rook vrij kwam, werd omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer moest een deel van pand slopen om de brand te kunnen bereiken en om er zeker van te zijn dat de brand uit was. Rond 4.15 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

Het is nog niet duidelijk wat de schade in het pand precies is.