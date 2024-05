Referendum over groenplannen staat voor de deur, maar waar stemmen we over?

Dat inleidend verzoek van de organisatoren werd massaal ondertekend. Binnen een dag stond de teller op 18.000 mensen. Het verzoek voor het opzetten van het referendum werd daarop aangenomen door de gehele raad en de organisatoren mochten op zoek naar de 10.000 handtekeningen van Amsterdammers.

Dat aantal werd ruim voor het verstrijken van de verzamelperiode gehaald. Het is het eerste referendum wat stadsbreed gehouden gaat worden. De laatste keer was in 2002, over het verzelfstandigen van het GVB. In het verleden werden er ook referenda gehouden over de komst van de Noord/Zuidlijn en de aanleg van IJburg. In Weesp werd er in 2018 nog een referendum gehouden, over de aansluiting bij Amsterdam. De Weespers mogen ook een stem uitbrengen over de Hoofdgroenstructuur, het stadsgebied is echter niet opgenomen in het beleid.

Vraagstelling lastig

De organisatoren zijn op het veel punten dus oneens met de Hoofdgroenstructuur: te veel uitzonderingsgronden, de groennormen en de visie van de stad over het groen. Maar welke vraag stel je dan bij het referendum? Aangezien in de officiële regels staat dat Amsterdammers met een 'ja' of 'nee' zich moeten uitspreken over of ze voor een plan van de raad of het college zijn.