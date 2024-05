Gevonden schildpad markeert begin van dumpperiode: "Het schild blijft hetzelfde, maar de pad erin verdwijnt"

Broodmager is het opvallend geel-zwart gestreepte beestje dat de fietsers aantroffen bij een dijk. Hun hond sloeg aan bij het dier en de fietsers dachten in eerste instantie dat het een steen was. Niets bleek minder waar, waarop de Schildpaddenopvang werd gebeld.

Het dier werd met gemak opgepakt en meegenomen en dat is gek, want schildpadden zijn prooidieren en die zouden gelijk op de vlucht moeten slaan.

Langzame hongerdood

Van der Horst is landelijk coördinator van de Schildpaddenopvang. Wanneer ze mensen aan de telefoon krijgt met zo'n 'tamme' schildpad, ziet ze direct rode vlaggen. "Dan is er echt iets aan de hand." Die tamheid betekent dat namelijk het dier er slecht aan toe is.

"Een schildpad is een tropisch, koudbloedig dier. Dat houdt in dat hun spijsvertering op gang komt bij 18 graden of warmer en die periode is in Nederland te kort", legt de coördinator uit. "Het dier teert op zichzelf in. Als ze al voldoende voedsel vinden verteren ze het niet en sterven ze een langzame hongerdood."

Veel schild, weinig pad

Hetzelfde is gebeurd met de nieuwste aanwinst voor de opvang. "Het dier is brood- en broodmager en moet al jaren buiten zijn geweest", aldus Van der Horst. En dat is - met zo'n groot schild - niet gelijk zichtbaar. "Het schild blijft hetzelfde, maar de pad erin verdwijnt."