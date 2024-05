Jong en oud viert vrijheid tijdens Bevrijdingspop: "Voor mij is dat gewoon lekker buiten spelen"

Onder andere publiekstrekkers als Kraantje Pappie zweepte de tienduizenden bezoekers op, op het grote podium. Maar ook aan de kleinere bezoekers was gedacht.

NH was ook bij het plein vol kinderactiviteiten. Zij hadden - net als de grotere bezoekers - een uitgesproken mening over wat vrijheid voor hen betekent. Vrijheid is namelijk het thema van deze zonnige editie van het muzikale festival.

"Gewoon over straat mogen lopen", vertelt een van de jongere bezoekers tegen NH. "Goed onderwijs en gezelligheid: dat je gewoon buiten kunt spelen."

Vrijheid niet voor iedereen

Optredens waren er ook van onder andere The Indien en Merol. "Ik vond het zo vet, maar ook even spannend", vertelt Rianne Walther, zangeres van The Indien over het optreden van haar band.

"Want ik dacht: wauw, de acts die voor ons spelen, daar zijn we zelf ook fan van. Toen dacht ik: oeh, gaan ze ons wel leuk vinden? Maar gelukkig ging het helemaal goed."

Voor Walther was het optreden tijdens Bevrijdingspop heel bijzonder. "Want vandaag vieren we natuurlijk de vrijheid. Maar niet iedereen heeft dat op dit moment."