Haarlem viert bevrijding met drukbezocht Bevrijdingspop: "In Nederland voelde ik me gelijk vrij"

Een Surinaamse bezoeker legt uit dat ze als nazaat van tot slaaf gemaakte voorouders blij is dat ze zelf wél in vrijheid kan leven. Een andere bezoeker vindt leven in Nederland al vrijheid: zelf komt ze uit Singapore. "Daar is alles zo strikt", legt ze uit. "Het moment dat ik in Nederland kwam voelde ik me gelijk vrij."

Grote namen als Kraantje Pappie en Danny Vera treden op tijdens Bevrijdingspop, maar ook minder bekende bands als Hunk. Voor Hunk-zangeres Joan was optreden tijdens het festival de ultieme vrijheid.

'Fantastisch!'

"Zo veel mensen die dit doen, vrijwillig ook. Dat je dan de kans krijgt om op zo'n podium te staan. Om met iedereen de vrijheid te vieren. Ja, fantastisch", vertelde de muzikant emotioneel.

Ook de 15-jarige Tobi Lodiers is dit jaar van de partij. Net als vorig jaar rapte hij mee op het podium. Kraantje Pappie nodigde de jonge Haarlemmer uit op het podium nadat hij een bord met de tekst 'Yo Kraantje, samen Lil Craney?' liet zien.