Opnieuw steelt Tobi de show tijdens Bevrijdingspop, ditmaal met Kraantje Pappie

Het is de Haarlemse Tobi Lodiers (15) dit jaar opnieuw gelukt op het podium te belanden op Bevrijdingspop. Waar hij vorig jaar het festival op zijn kop zette door mee te rappen met The Opposites, lukte hem dat eerder vanmiddag voor het oog van duizenden mensen met Kraantje Pappie. En dat was geen vooraf afgesproken werk.