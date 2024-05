Lopend door de Velsertunnel: automobilist spot verdwaalde wandelaars

Alicja zit achter het stuur als ze twee mannen aan de rechterkant van de weg ziet lopen. "Het leek erop dat er een man met een kind erachter liep", zegt ze tegen NH. Haar dashcam legde het tafereel vast. "Ze hadden donkere kleren aan, echt heel gevaarlijk als je in de tunnel loopt. Ik ben wel echt geschrokken." Door het lengteverschil tussen de mannen, dacht Alicja dat het om een vader en een minderjarige zoon ging.

Ze ging wat langzamer rijden en zag ook dat andere bestuurders dat deden. Toen ze de kans kreeg, belde Alicja direct 112. "Het is echt gevaarlijk, straks wordt er nog iemand aangereden."

Routeplanner

"De mannen die daar liepen waren heel blij dat de politie ze kwam halen", vertelt een woordvoerder van de politie. "Ze hadden een route ingevoerd op hun telefoon, maar hadden niet door dat het de route voor auto's was."

De mannen zijn niet bekend in de regio en gingen de routeplanner nietsvermoedend achterna. "Ze hadden iets te laat door dat de tunnel alleen voor auto's is."

"Het is levensgevaarlijk", zegt ze over de actie. De mannen zijn door de politie meegenomen. "Het is nog onduidelijk of ze een boete of een waarschuwing hebben gekregen."