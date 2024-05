Voetganger ernstig gewond na aanrijding op provinciale weg Noord-Scharwoude

Over de identiteit van de gewonde is bij de politie nog niets bekend. Achter het stuur zat een 57-jarige vrouw uit Beverwijk. "Zij is meegenomen naar het bureau voor verhoor", zegt de woordvoerder van de politie.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt door de politie onderzocht. "De forensische opsporing verkeer heeft vannacht onderzoek gedaan, dat onderzoek loopt nog."

De weg is daarom enige tijd afgesloten geweest, maar is inmiddels weer open.