Bombardementen en Duitse bezetting: zo zag Schiphol er uit tijdens de oorlog

Wederopbouw

Schiphol ligt na de oorlog in puin, maar wordt in razendsnel tempo weer opgebouwd. De vele bomkraters moeten worden gedicht en onontplofte bommen onschadelijk worden gemaakt. De start- en landingsbanen worden opnieuw aangelegd. Een houten noodgebouwtje dient tijdelijk als verkeerstoren en op 28 juli 1945 landt het eerste vliegtuig alweer op Schiphol.



Na de bevrijding wil KLM snel haar vluchten weer hervatten met bestemming Europa, het Midden-Oosten en Azië. In 1946 weet KLM al als de eerste luchtvaartmaatschappij een lijndienst op New York te openen, waarmee het trans-Atlantische netwerk een feit is.