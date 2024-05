'Dutch Giant' Olivier Richters en vriendin Desiree verwelkomen eerste kindje

De 'Dutch Giant' timmert hard aan de weg als acteur. Hij was de afgelopen jaren te zien in diverse Hollywood-blockbusters, zoals de Marvel-film Black Widow, The King's Man 3 en Indiana Jones and the Dial of Destiny.

De acteur draaide de afgelopen maanden een grote productie in Canada. Zijn nieuwste film, Borderlands, komt dit najaar uit. In deze actiekomedie speelt de Nederlandse bodybuilder samen met Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis en Jack Black.

NH volgende Olivier Richters eerder enkele maanden op zijn weg naar Hollywood en maakte een uitgebreide documentaire.