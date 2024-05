Eddy Boom stopt bij comité 40-45, maar maakte oorlog zichtbaar in Hoornse straten

Vooral het aantal plaquettes in Hoorn is toegenomen. Plaquettes die veelal gedoneerd werden door basisscholen en middelbare scholen uit Hoorn. En bij de donatie hoorde een gastles met voorlichting over de Tweede Wereldoorlog, meestal gegeven door oud-docent Eddy Boom. Zijn inzet in de afgelopen 17 jaar heeft flink bijgedragen aan de zichtbaarheid van de Tweede Wereldoorlog op straat en in de klaslokalen.