Kees Winter heeft zijn vader nooit gekend: "Ik was pas twee toen hij werd verraden"

Kees Winter staat iets voor zeven uur op de stoep naast de kerk. Hij heeft een prachtig boeket bij zich met rode rozen en witte bloemen. Al sinds 1946 is hij bij de herdenking in Assendelft. "Ik was toen vijf jaar oud en ik kan mijn daar niets meer van herinneren. Wel van een paar jaar later." Zijn vader Klaas is de laatste naam op het monument. Zestien namen staan onder de spreuk 'een wereld zonder geheugen, heeft geen toekomst' 1940-1945.

Kees denkt nog elke dag aan zijn vader die hij niet gekend heeft. Hij was twee jaar oud toen zijn vader werd opgepakt, gevangen gezet in Scheveningen en via kamp Amersfoort in kamp Vught terechtkwam. "Hij is verraden en werd betrapt bij het illegaal slachten van een schaap", vertelt Kees. "In Vught is hij overleden. Hij was pas 38 jaar."