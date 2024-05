Liveblog 4 mei: Twee minuten stilte op de Dam verlopen waardig

4 minuten geleden

Femke Halsema: "Oorlog maakt wonden die nooit helen. (...) Ook nu, onder ons, zijn er zovelen van wie de verhalen niet bekend zijn. Die de last van oorlog met zich meedragen. Wij hier verzameld, zijn de erfgenamen van een zwaarbevochten vrede. Laten we die beschermen door op te staan tegen antisemitisme. (...) Laten we oog hebben voor iedereen die rouwt. Laten we soms even stil zijn. Laten we elkaar tot troost zijn."