Herdenking in Amsterdam-Noord voor in de oorlog omgekomen medewerkers Draka-fabriek

Draka was volgens de organisatoren een hecht bedrijf, ook tijdens de oorlogsjaren. Het bedrijf zorgde goed voor haar personeel. Zo vervalste het bedrijf papieren, waardoor honderd werknemers de werkplicht in Duitsland konden ontlopen. Daarnaast ritselde het bedrijf kolen en voedsel voor haar personeel: "Er gaat zelfs een verhaal dat er een koe is gekocht, die geslacht is en waarvan het vlees onder het personeel verdeeld is," vertelt oud-medewerker Lida Tol.

Materialen vanuit de fabriek

Het monument waar de herdenking plaatsvindt werd vrij snel na de bevrijding geplaatst op het fabrieksterrein van Draka. Na de sluiting van de fabriek aan de Hamerstraat, werd het monument verplaatst naar De Nieuwe Noorder.

Het monument is gemaakt in de vorm van een kruis. Op een van de muren zijn een vliegtuig en een schip te zien en op de andere wanden is een zon afgebeeld: "Achter de wolken schijnt de zon", aldus Tol. Het monument is gemaakt met materialen die ze voorhanden hadden, want het was na de oorlog moeilijk om aan materialen te komen. De symbolen op het monument zijn gemaakt van koperwalsdraad afkomstig van de fabriek zelf.