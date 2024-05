Uitslaande brand maakt schuur tuindersvereniging met de grond gelijk

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 11.15 uur binnen. Rond 13.40 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

Op foto's en video's is te zien dat er metershoge vlammen uit het dak van de schuur sloegen. Ook kwam er behoorlijk wat rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten als ze last hadden van de rook. De waterwinning in het gebied was wat lastig, dus er moesten extra brandweerwagens met water uit de hele regio komen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de schuur volledig afgebrand. De brandweer was nog even bang dat het vuur zou overslaan naar een naastgelegen gebouw, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ze zijn nu nog bezig met nablussen, want er zijn nog veel smeulende resten.

Geen asbest, wel glasscherven

Het gerucht ging dat er asbest vrij was komen bij de brand, maar de veiligheidsregio liet na onderzoek weten dat dat niet het geval is. De veiligheidsregio waarschuwt wel voor glasscherven die in de buurt van de brand kunnen zijn verspreid. De zonnepanelen op het dak van de schuur zijn namelijk ook in vlammen opgegaan. De eigenaren van de tuintjes worden daarover geïnformeerd.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.