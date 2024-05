Zwaargewonde door brandweer uit auto bevrijd na crash tegen lantaarnpaal in Halfweg

Het ongeluk gebeurde rond 4.00 uur op de Haarlemmerstraatweg, vlak voor de Weerenbrug, bevestigt de politie tegen NH. De lantaarnpaal belandde door de klap horizontaal op het asfalt. Er zouden geen andere auto's of weggebruikers bij het ongeluk betrokken zijn geweest. In totaal zaten er drie personen in de auto.

De bestuurder en de andere passagier konden het wrak op eigen kracht verlaten, en hielden aan het ongeluk alleen lichte verwondingen over. Om de gewonde passagier uit het wrak te bevrijden, was grover geschut nodig. De brandweer knipte het wrak open met een hydraulische schaar om bij het slachtoffer te komen. Hij is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Uit een blaastest bleek dat de chauffeur niet had gedronken.