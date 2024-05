Rudi Carrell is weer terug in 'zijn' Alkmaar: "Geweldig om dit mee te maken"

Alkmaar wordt te klein voor de jonge Carrell. En uiteindelijk Nederland ook. Grote shows in Duitsland, dat is wat hij wil. "Rudi werd 'ein showmaster', zoals onze Duitse vrienden zeiden. Zijn droom kwam uit. Dansend en zingend als Gene Kelly. Op televisie, zelfs in kleur. Groot succes in Nederland en Duitsland, maar hij bleef ook wel een Alkmaarse jongen. Rudi was een promotor van Alkmaar, ook in zijn Duitse shows."

Goldene Kamera

De promotor van de kaasstad overleed zeventien jaar geleden in het Duitse Bremen aan de gevolgen van longkanker. Een paar maanden voor zijn dood kreeg Carrell de belangrijkste Duitse televisieprijs, Goldene Kamera. Een minutenlange staande ovatie was tijdens de uitreikingsavond het gevolg. Zijn ziekte had zijn stembanden ernstig aangetast. "Ik zal nog lang als herhaling voortleven."

Maar nu dus ook op het Alkmaarse Munnikenbolwerk. "Rudi is geboren in december en ik een maand later. Geweldig om dit mee te maken", vertelt nicht Annie Kesselaar. Samen met andere familieleden bekijkt ze het beeld aandachtig. Rudi's dochter Annemieke is zichtbaar ontroerd. "Het is zo mooi om hier zoveel mensen te zien. Dank jullie wel."