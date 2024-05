Boa betrapt automobilist voor tweede keer binnen maand op dronken rijden zonder rijbewijs

De betreffende boa reed eerder deze week achter een auto waarvan hij de bestuurder een paar weken geleden had betrapt op de twee strafbare feiten.

Gelet op de rijstijl, vermoedde de boa dat het weleens opnieuw raak kon zijn, schrijft de politie op Facebook. Hij gaf de bestuurder een stopteken, zag dat het om de eerder betrapte man ging en belde direct de politie.

Hardleers

Hij bleek weer onder invloed. En omdat hij in de tussentijd ook zijn rijbewijs niet had gehaald, was hij weer dubbel in overtreding.

Na overleg met de verkeersofficier namen de agenten de auto van de man in beslag. Uit een ademtest op het bureau bleek dat de man zoveel had gedronken dat alleen dat al genoeg zou zijn om zijn rijbewijs in beslag te nemen. Als hij er een had gehad tenminste.

De auto is naar het opslagterrein van de politie gebracht. De rechter zal bepalen of hij die definitief kwijt is, en welke straf de man verder verdient.