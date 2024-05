Deelnemers Tour de Fris terug in Hoogwoud na tocht van ruim 650 kilmeter uit Duitsland

Met ruim 650 kilometer in de benen keren de deelnemers aan de Tour de Fris vandaag terug in Hoogwoud. Bij de jaarlijkse tocht fietsen tieners tussen 13 en 19 jaar vanuit een plaats in Europa terug richting West-Friesland. "We hebben het enorm getroffen met het mooie weer", zegt Harm van de organisatie.