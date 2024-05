Jongste verzetsheldin uit Hoorn geëerd met dansvoorstelling

Verwerking na de oorlog

Moeder Trien is levend teruggekeerd uit het concentratiekamp, en heeft veel verteld over haar leven in oorlogstijd. "Ze is veel toespraken gaan houden, over hoe zij de oorlog heeft beleefd", aldus Lankester.

De inmiddels overleden Nellie sprak nauwelijks over de Tweede Wereldoorlog, en is zes jaar na de bevrijding naar Australië vertrokken. De oorlog is voor haar traumatisch geweest, waardoor ze het het liefste zo snel mogelijk wilde vergeten. "Haar zoon wist eens niet wat haar rol in de oorlog is geweest", aldus Lankester.

Het familielid van het verzetsgezin is blij dat hij zijn tante nog heeft mogen meemaken. "Het was een sterke vrouw", laat hij weten. De voorstelling is morgenavond om 20.00 uur te zien in De Boterhal in Hoorn.