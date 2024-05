Terrasbelasting bedreigt voortbestaan vrijwilligersrestaurant Einde van de Wereld

Dat nou juist een gemeentebelasting het buurtrestaurant de kop kan kosten, noemt Biemans wrang. "Dit zou betekenen dat we gaan zinken. Ik begrijp er helemaal niets van." De 8.725 euro die de stichting moet afdragen voor hun terras, zou volgens de voorzitter de nekslag zijn voor het buurtinitiatief.

Bezwaar

Vanwege privacyoverwegingen kan de gemeente niet ingaan op individuele gevallen, aldus een woordvoerder. "Als ondernemers een aanslag krijgen waarvan ze denken dat het niet klopt of dat het onredelijk is of als ze die niet kunnen betalen, dan roepen we deze ondernemers op zich te melden bij de gemeente. We kijken dan of er iets niet klopt en welke mogelijkheden er zijn."

De stichting achter het Einde van de Wereld heeft inmiddels officieel bezwaar gemaakt.