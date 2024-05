Benjamin Fro sliep bij Süskindbrug ter inspiratie voor gedicht bij Stille Tocht

Benjamin had ook de stad en zijn familie in zijn achterhoofd tijdens het schrijven. "Mijn grootouders zijn ook vervolgd in de Holocaust. Daar sta ik bij stil. En ik sta stil bij de geschiedenis van deze buurt. Ik ben opgegroeid als Joodse jongen in een buurt waar nauwelijks meer Joden wonen", vertelt hij. Maar hij denkt niet alleen aan de geschiedenis. "Ik sta stil bij de misdaden tegen de menselijkheid die nu worden begaan. En hoe we daar iets aan kunnen en moeten doen", vertelt hij.