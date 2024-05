Comité 4 en 5 mei in Uitgeest zoekt nieuwe generatie: "We hebben jongvolwassenen nodig"

Jeugd van tegenwoordig

Het Comité heeft sinds vorig jaar ook een jongste lid erbij. "Toen ik met Kees sprak over Comité 4 en 5 mei, voelde het meteen goed om mee te doen," zegt Britta Kingma. Ze is pas 24 jaar oud maar gepassioneerd over mensenrechten. Dat is niet zo vreemd, want ze volgt momenteel een master in Jeugdrecht.

Britta: "Gaan en staan waar je wilt, is niet vanzelfsprekend. Kijk bijvoorbeeld naar de oorlog in Oekraïne of het Midden-Oosten. Daarom wil ik mensen bewust maken dat er vandaag de dag nog steeds veel mensen niet van volledige vrijheid genieten," aldus Britta.

Het Comité 4 en 5 mei raakt haar ook persoonlijk. "Vroeger ging ik mee op fietstochten waar we onderweg uitleg kregen over wat er op bepaalde plekken in Uitgeest heeft plaatsgevonden. Dat is me altijd bijgebleven. Daarom help ik nu ook met de organisatie."

Sinds vorig jaar helpt ze bij het organiseren van de fietstochten en helpt ze bij evenementen op 10 februari en 4 mei. "Het is belangrijk dat de volgende generaties zich bewust blijven van deze gebeurtenissen, zodat ze niet opnieuw plaatsvinden. Daarom moedig ik mensen van mijn leeftijd zeker aan om hierbij betrokken te zijn.