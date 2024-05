Opnieuw vlam in de pan in fietsenloods Beverwijk, brandweer komt twee keer op een avond

Volgens de VRK komt dat verdere onderzoek er niet. "De brandweer en politie kunnen met zulke grote zekerheid zeggen dat de brand begon bij fietsaccu's die ontvlamden, dat er geen verder onderzoek zal plaatsvinden."

Het is niet de eerste brand in een fietsenloods in Beverwijk dit jaar. In februari was er een grote fik in het bedrijfspand van een andere fietsenmaker in de stad. Ook toen zouden fietsaccu's de boosdoeners zijn, maar een onderzoek naar die brand is nog niet afgerond.