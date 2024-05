Inbraak bij de kunsthutjes op Landgoed Zonnestraal, maar de kunst blijft gespaard

"De hutjes waren opgebroken en alle stoelen waren in één hutje gezet", schetst coördinator Jacqueline van Oostveen toen ze vanochtend bij de vijf houten hutjes aankwam. De huisjes zijn verbonden met het landgoed en zijn daarmee ook rijksmonumenten, vertelt ze. Kunstenaars gebruiken de hutjes als klein atelier, een vorm van antikraak.

"We denken dat het een groep jongeren was die hier wilde chillen", vermoedt Van Oostveen. In en rond de hutjes werden er namelijk lege blikjes en overgebleven joints gevonden. Op de inbraak zelf na zijn er geen grote beschadigingen, is er niets gestolen en is de kunst niet beschadigd geraakt.

"Het is toch even schrikken als je zoiets te horen krijgt", vertelt Monica Petter. Zij is een van de kunstenaars die gebruik maakt van een hutje. Het is dan ook een grote opluchting dat haar kunst gespaard is gebleven. "Ze hebben de kunst eigenlijk met respect behandeld. Daar ben ik erg dankbaar voor."

Eerdere inbraken

Dit is niet de eerste keer dat er is ingebroken bij de hutjes. Volgens Van Oostveen en Petter is het niet heel gek dat jongeren de hutjes gebruiken als plek om 's nachts in te hangen. "Er is in Hilversum niets voor ze", zo luidt de verklaring.

Toch heeft Van Oostveen bij de politie aan de bel getrokken. "Wij moeten namelijk de volgende dag alles opruimen en repareren. Dat kost ons veel tijd." Inmiddels zijn de kunstenaars druk bezig om alles schoon te maken en de lichte schade te repareren.

De politie is 's ochtends ook langs geweest bij de kunsthutjes. Een woordvoerder laat weten dat ze tijdens hun surveillance extra op de hutjes gaan letten.