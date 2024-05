Zwaargewond maar blij dat hij er nog is: Ryan (13) overleefde ongeluk met silo in Ursem

Een dag na het ongeluk is de schrik nog altijd groot. Maar is er ook al ruimte voor relativering, zeker bij het slachtoffer. Vader Ben: "'Ik leef nog', zei Ryan." De jongen uit Ursem moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven, in afwachting van nog een operatie.

Verschillende hulpdiensten werden gisteren aan het einde van de middag gealarmeerd over het ongeluk aan de Mijzerdijk in Ursem. De 13-jarige Ryan en zijn vader Ben waren op dat moment bezig om een aanhanger te vullen met kunstmest uit de silo.

'Constructie zakte in elkaar'

"Die silo staat er sinds 2015, en was in goede staat. Bij het uitkloppen op de zijkant, dat we doen om de mest los te krijgen, begon de constructie opeens te trillen en zakte het in elkaar", licht Ben toe.

"Ik riep nog snel dat we moesten rennen en kon zelf op tijd weg komen, maar m'n oudste zoon niet", gaat hij verder. "Hij raakte met zijn benen bekneld, en liep een dubbele beenbreuk op. Ook is de middelvinger van zijn linkerhand eraf geraakt, waarschijnlijk toen hij iets vast probeerde te pakken."

Tekst gaat verder onder de foto.