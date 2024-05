Zoek mee op je zolder: historische club vraagt om oude filmpjes van Alkmaar

"Er is al veel materiaal, ook bij het Regionaal Archief Alkmaar, maar er is ook heel veel wat we nog niet kennen. En dáár zijn we naar op zoek", legt Rob uit. "Beelden die in eigen beheer zijn gemaakt; intieme plaatjes bij mensen thuis of van het dagelijks leven. Dat is leuk."

Inleverdag

Het gaat hen dus om filmmateriaal dat nog op oude banden staat of al gedigitaliseerd is, geen video. De nieuwe film die daar uitrolt, gaat op 3 december 2025 in première tijdens het verjaardagsfeest van de vereniging en is daarna voor iedereen te zien in het Filmhuis Alkmaar.

Zaterdag 11 mei organiseert de vereniging vanaf 11.00 uur een inleverdag in het Stedelijk Museum Alkmaar. "Als daar straks tweehonderd mensen met hun oude films komen, schitterend." Rob benadrukt dat niemand het materiaal daarna kwijt is. "We noteren alles zodat iedereen z'n spullen terugkrijgt. Wie wil kan het doneren aan het Regionaal Archief."