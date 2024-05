Live NH Sport: laatste thuiswedstrijd voor Telstar tegen FC Groningen

Trainer Uli Landvreugd zit voor de laatste keer in eigen stadion op de bank. Landvreugd begon het seizoen als assistent van Mike Snoei, maar na de winterstop werd hij gepromoveerd tot hoofdtrainer. Ondanks de aanmerkelijk betere resultaten komt er geen vervolg en vertrekt Landvreugd deze zomer naar FC Den Bosch.

Verder is er een groot aantal spelers waarvan het onzeker is of de supporters ze volgend seizoen nog in het Telstar-shirt kunnen zien spelen. Onder hen zijn keeper Ronald Koeman jr, Thomas Oude Kotte, Tom Overtoom, Christos Giousis, Mohammed Tahiri, Jay Kruiver, Alex Plat en Danzell Gravenberch. Ook voor hen zou het dus hun laatste optreden kunnen zijn.

Helden van 1964

Omdat het komende dinsdag precies zestig jaar geleden is dat Telstar naar de eredivisie promoveerde, zet de club een aantal oud-spelers in het zonnetje die daar destijds bij waren. Zo maken Paul van der Meeren, Jaap Pirovano en Ko Bakker een ereronde. Uiteraard hoor je daar meer over in de uitzending van NH Sport van verslaggevers Christian Marck en Stephan Brandhorst.

