Huizen wil komende winter opnieuw asielzoekers opvangen op hotelboten

Het college laat weten dat van oktober 2024 tot april 2025 er 200 asielzoekers één of meerdere hotelschepen in de Werkhaven komen te liggen voor de opvang. Na de evaluatie van de voorgaande opvangperiode met betrokken partijen, een enquête onder inwoners en 'gezien de urgentie', besluit het college een vierde opvangperiode te willen.

De gemeenteraad heeft zich echter nog niet uitgesproken over dit besluit van het college en heeft ook nog niet kunnen reageren op de uitslag van de enquête en de evaluatie. Het college vraagt daarom aan de raad om eind mei tijdens de raadsvergadering aan te geven hoe ze aankijken tegen een vierde opvangtermijn. Daarna wil het college een definitief besluit over de opvang nemen.

Bekende opvangmethode

Het is inmiddels een beproefde manier van het opvangen van vluchtelingen in Huizen: in de winterperiode boten in de haven aanleggen, waarop een groep vluchtelingen tijdelijk gehuisvest kan worden.

Sinds 31 oktober lagen de MS Amsterdam en de MS Willemstad voor anker in de Werkhaven van Huizen. Begin april vertrokken de twee boten weer. Van oktober tot 1 mei van 2022 lag de MS Fortuna in de haven van Huizen en van januari tot maart 2022 lag er de Carissima.